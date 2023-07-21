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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية لـ نجل محمد ثروت

احمد ثروت
احمد ثروت

يستمر المخرج أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت في تلقي العلاج بعد أزمته الصحية الأخيرة.

نشر أحمد ثروت، صورة من خلاب حسابه الرسمي على “فيسبوك”، وهو يحاول المشي محددًا وعلق قائلا: “لن تحصل ابداً على شيء كامل، ستحصل علي اشياء ناقصة تكتمل برضاك #الحمد_لله ‏#Day170‏#fightingMillerFisherSy

وقال الفنان محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الحمد لله فضل من الله ابني بدأ يقوم ويتحرك وهذا بفضل الله ودعاء الناس كلها لهذا الشاب".

 

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وأضاف: "ربنا استجاب لدعاء الناس وابني استطاع أن يقف على حيله، وكانت لحظات مؤثرة في حياتنا وربنا ما يحكم على أي إنسان بأي مرض"، لافتا: "المرض لو جه مهما كان الإنسان عنده قدره مالية أو شهرة لا تنفع في المرض".

وتابع: "نجلي أحمد بدأ في المشي خلال الأيام الأخيرة وكانت لحظات مؤثرة في حياتنا"، مؤكدا: "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى".

وأوضح الفنان محمد ثروت: "إحنا لسه في ألمانيا في مرحلة الشقاء"، مضيفا: "المرض غريب ووحش، وابني تحمل".

 

 

احمد ثروت
احمد ثروت
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