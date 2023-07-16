لم نجد إلا التضرع لربنا.. محمد ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله..فيديو

كشف الفنان الكبير محمد ثروت، تطورات وتفاصيل الحالة الصحية لنجله.

وقال ثروت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الحمد لله أحمد بدأ يقوم ببركة ربنا ودعاء الناس".

وأضاف: "أحمد ابني بدأ يحرك رجله الشمال مرة تانية، ولكن المسألة مسألة وقت"، لافتا: "لابد من الصبر لأن المرض غريب ووحش وربنا ما يحكم على حد".

وأشار: "ربنا استجاب لدعاء الناس وابني استطاع أن يقف على حيله، وكانت لحظات مؤثرة في حياتنا وربنا ما يحكم على أي إنسان بأي مرض"، لافتا: "المرض لو جه مهما كان الإنسان عنده قدرة مالية أو شهرة لا تنفع في المرض".

وأوضح: "لم نجد إلا التضرع لربنا ودعوته أن يتم الشفاء لأحمد ابني"، مشيرا: "ربنا صاحب الفضل والمنة علينا، وأي حد يصيبه مكروه مالهوش غير ربنا، لا نفوذ ولا أموال بتنفع".