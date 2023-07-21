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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة 100 ضابط.. الشرطة تواصل البحث عن أنثى أسد هاربة في برلين

صدى البلد

وسعت الشرطة في ألمانيا البحث عن حيوان بري يُعتقد أنه أنثي أسد تجوب ضواحي برلين، بعد أكثر من 24 ساعة منذ آخر مرة تم الإبلاغ عنها. 

ومشط  الضباط شوارع الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة برلين لأكثر من 24 ساعة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي قصة أبهرت ألمانيا، رصد شخصان ما بدا أنه أنثي أسد في وقت مبكر من أمس الخميس وهي تطارد خنزير بري في شارع خارج برلين وقاموا بعمل فيديو قصير محبب. ولا تزال روايتهم ومشاهدتهم من قبل ضباط الشرطة هما الدليل الوحيد حتى الآن، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن القوات واصلت تمشيط شوارع الضواحي جنوب غرب برلين بعد منتصف الليل باستخدام نظارات الرؤية الليلية وطائرات بدون طيار، لكنها ألغت عمليات البحث في الغابات حتى الفجر.

وقال رئيس بلدية كلاينماتشناو، مايكل جروبرت، لمحطة آر بي بي إن متتبعي الحيوانات المحترفين الذين يبحثون عن روث أو بقايا فرائس دموية قد تم تجنيدهم إلى جانب الشرطة والأطباء البيطريين والصيادين.

لكنه أقر بأن العملية الضخمة التي شارك فيها أكثر من 100 ضابط شرطة وطائرات هليكوبتر وكاميرات تصوير حراري كانت تستنزف موارد مجتمعه. وأضاف: "هذا لا يمكن أن يستمر لأيام".

وقال جروبرت، إنه بمجرد العثور على الحيوان، من المحتمل أن يتم تخديره بمهدئ ونقله إلى مأوى للحيوانات.

أسد أنثى أسد برلين الشرطة الجارديان

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