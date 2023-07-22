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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية في أسبوع

البورصة الأردنية
البورصة الأردنية

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.17%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2484.5 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.5 ملايين دينار أردني مقارنة مع 5.4 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 2.8%.

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فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 22.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع 27.0 مليون دينار الأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 14.0 مليون سهم، نُفذت من خلال 10979 صفقة.

البورصة البورصة الأردنية الرقم القياسي العام اسعار الاسهم الأسهم المدرجة

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