بعد أزمة أشيمبونج| 15 حكما ضد الزمالك في الفيفا.. قرارات بإيقاف القيد ومستحقات بالملايين

تلقى نادي الزمالك خطابا جديدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج طرف النادي، والتي تقدر بـ180 ألف دولار.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "أزمة جديدة تضرب الزمالك، وصول خطاب بإيقاف القيد عن الزمالك لحين سداد مستحقات تقدر بـ 180 ألف يورو للاعب اشيمبونج"

صدى البلد يستعرض أحكام وإيقاف قيد صدر ضد نادي الزمالك في الألفية الجديدة من قبل الفيفا

وعاني نادي الزمالك في الألفية الجديدة من صدور أحكام ضده بعد شكاوي لاعبيه السابقين الي جانب أندية أوروبية وواجه خلالها الفارس الأبيض عقوبة إيقاف القيد بقرار من الفيفا.

أشيمبونج وإيقاف قيد الزمالك



أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اتحاد الكرة والزمالك بإيقاف القيد بسبب 180 ألف يورو لصالح أشيمبونج ووفقا لـ الزمالك عند السداد يتم رفع الإيقاف.

شيكابالا قائد الزمالك

قالت تقارير صحفية إن نادي الزمالك موقوف من القيد بسبب شكوى نادي سبورتنج لشبونة بخصوص اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا.

وحسب خبير اللوائح عامر العمايرة فإن اتحاد الكرة تلقى خطابا يوم 1 مايو بإيقاف قيد الزمالك لحين سداد المبلغ المستحق لصالح نادى سبورتنج لشبونة البرتغالي وبمهلة 30 يوما تنتهى في 31 مايو ولم يسدد الزمالك الغرامة لكن إيقاف القيد يسرى في حالة شكوى سبورتنج لشبونة ويمكن تفادى هذا الإيقاف بسداد المبلغ أو الاتفاق مع سبورتنج لشبونة على تسوية لسداد المبلغ.

ووفقا لقرار كاس فإن الزمالك ملزم بدفع مليون و455 ألف و465 دولار لسبورتنج البرتغالي، فضلا عن 5000 فرنك سويسرى مساهمة مع سبورتنج عن التقاضي، و30 ألف فرنك سويسري غرامة للفيفا

وهذا المبلغ قابل للزيادة في حالة عدم السداد أو التسوية مع سبورتنج.

خالد بوطيب

وقال عامر العمايرة إنه حتى الآن لم تصدر محكمة التحكيم الرياضية كاس قرارها بخصوص المغربي خالد بو طيب.

وتابع: “لكن لو تم رفض استئناف نادى الزمالك فإن المبلغ بالفوائد حتى تاريخ 2 يوليو 2023 أصبح 3 مليون و 134 ألف و 904 يورو قابلة للزيادة حتى السداد الفعلي”.

الراحل أجوجو

شكوى الغاني أجوجو تطارد الزمالك منذ عدة سنوات، حتى عند وفاته أكمل ورثته القضية، وتم الحكم ضد الأبيض بدفع مبلغ 1.2 مليون دولار.

محمد ابراهيم

شكوى ماريتيمو البرتغالي من الشكاوى التي ظلت تطارد الزمالك لفترات طويلة بسبب الخطأ في عقد محمد إبراهيم لاعب الفريق أثناء خروجه للاحتراف بالنادي البرتغالي، وحصل النادي على حكم ضد الأبيض يلزمه بدفع مليون يورو.

أليكس مندومو

قدم أليكس مندومو شكوى ضد الزمالك عقب رحيله عن النادي الأبيض بسبب مستحقاته التي لم يحصل عليها، وتم الحكم على النادي بدفع مبلغ 1.2 مليون دولار للاعب.

البرازيلي ريكاردو

البرازيلي ريكاردو حصل على حكم ضد نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة منذ رحيله عن الأبيض، وألزم القلعة البيضاء بدفع مبلغ 425 ألف دولار.

جايمي باتشيكو

وتم الحكم ضد نادي الزمالك بسبب البرتغالي باتشيكو عقب رحيله عن تدريب الفريق وعدم حصوله على باقي مستحقاته، حيث ألزم النادي الأبيض بدفع مبلغ 470 ألف دولار.

معروف يوسف

وحصل النيجيري معروف يوسف هو الآخر على حكم ضد القلعة البيضاء عقب رحيله عن النادي، يلزم النادي بدفع مبلغ 8 ملايين جنيه مصري.

السويسري جروس

وعندما رحل جروس هو الآخر كان لا يزال لديه مستحقات متأخرة لدى الأبيض ليقوم بتقديم شكوى ضد النادي ويحصل على حكم يلزم الزمالك بدفع 662 ألف يورو.

حسام أشرف

تفاجأ نادي الزمالك بصدور حكم ضده بدفع مبلغ 200 ألف يورو وإيقافه من القيد، وذلك بسبب خطأ إداري في التعاقد بعد توقيع حسام أشرف لأحد الأكاديميات الكاميرونية.

سيف الدين الجزيري

وحصل نادي الإفريقي التونسي هو الآخر على حكم ضد نادي الزمالك يلزمه بدفع 838 ألف جنيه مصري كحق رعاية للنادي في سيف الدين الجزيري.

حميد أحداد

وفرضت لجنة فض المنازعات عقوبة مالية على الزمالك تلزمه بدفع مبلغ 30 ألف يورو الخاصة بنسبة النادي المغربي فى صفقة إعارة اللاعب حميد أحداد.

حمدي النقاز

تم الحكم ضد الزمالك بدفع مليون و300 ألف دولار ملزم بدفعهم للتونسي حمدي النقاز، ولكن تمكن الأبيض من التعاقد مع اللاعب مرة أخرى لمحاولة حل الأمر ليصدر حكم من المحكمة بعد ذلك بقبول طعن الأبيض وعدم دفع أي مبالغ للاعب.

فرجاني ساسي

صدر حكم ضد الزمالك بإلزامه بدفع 650 ألف يورو بخلاف الفوائد لصالح التونسي ساسي، قبل أن تلغي المحكمة الرياضية الحكم في مارس الماضي.



