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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسام موافي يكشف أسباب مرارة الفم .. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب مرارة الفم.

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وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مرارة الفم غالبا أسبابها حالة نفسية"، موضحا: "كثير يعتقد أن مرارة الفم لها علاقة بالمرارة وهذا خطأ".

وأضاف: "مرارة الفم تكون بسبب الاكتئاب أو التوتر"، لافتا: "قد يكون سبب مرارة الفم دواء يسبب مرارة في الفم وهناك أدوية كثيرة تسبب ذلك".

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،: "بعض العقاقير التي نعالج بها القولون تسبب مرارة في الفم".

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