حسام موافي يكشف أسباب مرارة الفم .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب مرارة الفم.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مرارة الفم غالبا أسبابها حالة نفسية"، موضحا: "كثير يعتقد أن مرارة الفم لها علاقة بالمرارة وهذا خطأ".

وأضاف: "مرارة الفم تكون بسبب الاكتئاب أو التوتر"، لافتا: "قد يكون سبب مرارة الفم دواء يسبب مرارة في الفم وهناك أدوية كثيرة تسبب ذلك".

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،: "بعض العقاقير التي نعالج بها القولون تسبب مرارة في الفم".