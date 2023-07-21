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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما يحدث سفالة.. حسام موافي ينفعل على الهواء بسبب السوشيال ميديا.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

طالب الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بمواجهة التنمر في المدارس وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

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وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك جرائم تحدث في المدارس وهي التنمر، ويجب مواجهة هذه العادات حتى لا تنتشر في المجتمع، وهذا دور الأم والأب والمجتمع والمدرسة".

 

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،: "من العيب معايرة المعاق، لأنه عند الله كبيرة وإثم عظيم؛ فربما يصاب الشخص أكثر مما يوجد في غيره".

 

وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك سفالة تحدث على منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، لكن الله تعالى رقيب على الفرد، معقبا: "كل واحد بيكتب اللي هو عايزه وممكن كلمة صغيرة تدمر حياة شخص".
 

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