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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير مهند العكلوك: 139 دولة حول العالم تعترف بفلسطين

السفير مهند العكلوك،
السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين بالجامعة العربية

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن القيادة الفلسطينية رفضت "صفقة القرن" التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية في عهد "ترامب"، وأرادت بها تفتيت الأراضي الفلسطينية إلى أجزاء صغيرة، موضحًا أن الشعب الفلسطيني شعب موجود على أرضه قبل عام 1948م، مؤكدًا أن هناك 139 دولة حول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية.

 

وأضاف السفير مهند العكلوك، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن “صفقة القرن” ذهبت أدراج الرياح بالنسبة لنا كشعب فلسطيني وكقيادة فلسطينية، لكن بعض القوى الإقليمية وخاصة إسرائيل مازالت تؤمن بأنه من الممكن أن تنفذ هذه الصفقة على حساب الشعب الفلسطيني، من خلال إهدار حقه في تقرير المصير، ومن خلال اهدار حقه في إقامة هذه الدولة على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمتها.

 

الشعب الفلسطيني

 

وأكد أن الشعب الفلسطيني لديه كل مقومات الدولة التي تشمل الإقليم والعلاقات الدولية، كما أن 139 دولة حول العالم تعترف بدولة فلسطين، مضيفا: "لدينا وضع قانوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة يقول إن فلسطين دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني موجود ودولته موجودة، ولكن بعض الدول والقوى التي تنحاز إلى إسرائيل لا تعترف بهذه الدولة بعد". 
 

السفير مهند العكلوك فلسطين ترامب الأراضى الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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