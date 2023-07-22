منة عرفة تتألق من عطلتها الصيفية عبر إنستجرام

نشرت الفنانة منة عرفة عدة صور جديدة لها خلال عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت منة عرفة في الصور من عطلتها الصيفية مرتدية بفستان ملون أبرز جمالها ، وشعرها المنسدل على الأكتاف ومكياج ناعم ابرز ملامحها.



أكد محمود المهدي، أنه اتفق مع الفنانة منة عرفة قبل زواجهما على الشروط التي يقبل بها لكي تستمر في مجال الفن وهي نفس الشروط التي وضعتها لنفسها.





وقال : "من قبل اتفاقي مع منة على شروط التمثيل هي أصلا عندها الشروط دي واللي حصل أن الناس خدتها بذنب تصريحاتي".

وأقر محمود المهدي، خلال حواره ببرنامج "ضرب نار"، مع الإعلامية داليا فؤاد، على قناة القاهرة والناس، بأن منه عرفة حصل لها ضرر كبير بسبب تصريحاته، مضيفا: "تصريحاتي كلها أني ضد اللمس ومشاهد الاغراء وأنا عايز الناس تبص لها بصورة محترمة، وأنا راضي عن نفسي وأنا بحمي مراتي من حاجات وحشة ومنه عرفه لسه صغيرة".