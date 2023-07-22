20 منحة لدراسة الماجستير لباحثي سيناء في مجالات العلوم المختلفة

قررت إدارة جامعة العريش محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع جامعة بنها، تخصيص 20 منحة دراسية لدراسة الماجستير لباحثي سيناء، في إطار سياسة الجامعة نحو تفعيل دور البحث العلمي في خدمة التنمية على أرض شمال وجنوب سيناء.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن برنامج المنح الدراسية يشمل 2 منحة في مجال العلوم الطبية، و3 منح في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، و4 منح في مجال العلوم الزراعية والبيطرية، و7 منح في مجال العلوم الإنسانية، و4 منح في مجال العلوم الأساسية.

تقدير جيد

وللحصول على هذه المنحة، يشترط أن يكون المتقدم من أبناء أحد محافظتي جنوب وشمال سيناء، وأن يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية من مدارس سيناء، وألا يقل تقديره في التخرج بالمرحلة الجامعية الأولى عن تقدير جيد.

وتصل مدة المنحة الدراسية إلى ثلاث سنوات، وسيتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء عدد المنح المخصصة.

وسوف يقوم الباحث بإجراء أجزاء البحث والدراسات الخاصة به في كليات جامعة بنها.

وهناك مجموعة أخرى من المنح مقدمة من جامعة العريش للباحثين وطلاب الدراسات العليا من أهالى سيناء الحبيبة.

تجمع الرغبات فى مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.