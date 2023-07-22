أخفت جثة رضيعها بمساعدة والدتها.. حكم تاريخي ضد مراهقة في أمريكا

أصدرت محكمة حكمًا بالسجن لمدة 90 يومًا على سيليست بورغيس، البالغة من العمر 19 عامًا، بعد أن اعترفت بتناول حبوب الإجهاض لإنهاء حملها بمساعدة والدتها. ووجدت سيليست بورغيس مذنبة لإخفاء رفات بشرية بشكل غير قانوني بعد الإجهاض عندما كانت حاملًا في الأسبوع 28، بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 20 أسبوعًا الذي حدده قانون نبراسكا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ويواجه والدتها، جيسيكا بورغيس، 42 عامًا، عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمساعدتها في إجراء الإجهاض.

تحظر نبراسكا الآن الإجهاض في الأسبوع 12، وقد فتحت الشرطة التحقيق مع الأم وابنتها في يونيو/ حزيران 2022، قبل أن تنقض المحكمة العليا الحق في الإجهاض على مستوى البلاد وترك الأمر للدول لتحديد ما إذا كان سيتم السماح بالإجراء أو كيفية السماح به.

وفقًا لوثائق المحكمة، كانت سيليست بورغيس في الثلث الثالث من حملها عندما تناولت حبوب الإجهاض، مما جعل الإجراء غير قانوني وفقًا لقانون نبراسكا.

وعندما واجهت الشرطة في البداية، زُعم أن المراهقة أبلغت السلطات بأنها أنجبت جنينًا ميتًا. ولكن، وفقًا لوثائق المحكمة، ناقشت سيليست بورغيس ووالدتها في رسائل فيسبوك كيفية الحصول على حبوب الإجهاض وحرق الأدلة.

قانون حظر الاجهاض

يحظر قانون نبراسكا الإجهاض بعد 20 أسبوعًا من الحمل، ويعتبر هذا الحكم إشارة إلى تشديد القوانين المتعلقة بالإجهاض في الولايات المتحدة، حيث يحاول النواب الجمهوريون في عدد من الولايات تشديد تلك القوانين، فيما يؤيدهم المحافظون المسيحيون في البلاد.

تم إدانة بورجيس في جناية إزالة أو إخفاء بقايا الهياكل العظمية البشرية في مايو. وقد أسقطت التهمتين الجنحيتين الأخريين ضدها، وهما إخفاء وفاة شخص آخر والإدلاء بأقوال كاذبة. وبالإضافة إلى قضائها ثلاثة أشهر في السجن، فإنها تواجه عامين من المراقبة.

واعترفت والدتها بتقديمها الإجهاض غير القانوني وتقديم أقوال كاذبة للسلطات والتلاعب برفات الهياكل العظمية البشرية. وسيتم البت في الحكم في سبتمبر.

تمت مراقبة هذه القضية عن كثب من قبل المدافعين عن الإجهاض، حيث تتحرك الدول لتقييد الوصول إلى الإجهاض بعد حكم المحكمة العليا في عام 2022.