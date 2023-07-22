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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة عامل مقتولا داخل مزرعة بالقليوبية

جثة
جثة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل في مزرعة مقتولا بقرية عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة.

 وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق التى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من الأهالي بالعثور على جثة عامل في مزرعة، يدعى "س. ع"  45 عاما، وبه عدة اصابات بالوجه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى أصدرت قرارها السابق،وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الحادث وملابساته.

القليوبية اجهزة الامن الخانكة مركز شرطة الخانكة الصفة التشريحية

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