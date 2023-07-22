خطوة أخيرة تفصل نجم ليفربول عن الدوري السعودي| ما هي

أكد تقرير صحفي، اقتراب نادي الاتفاق السعودي من الحصول على توقيع جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات المقبلة.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن هندرسون وصل إلى العاصمة البريطانية “لندن”، أمس الجمعة، استعدادا لإجراء الفحوصات الطبية قبل توقيعه لنادي الاتفاق السعودي.

وأضافت أن هندرسون سيخضع للكشف الطبي، اليوم السبت، ثم يوقع عقود انضمامه للاتفاق حال تجاوز الكشف بنجاح.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن الاتفاق عرض على هندرسون 4 أضعاف راتبه مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ويرتبط جوردان هندرسون بعقد مع نادي ليفربول حتى 2025، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي الإنجليزي 10 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.