عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طاعة في يوم عاشوراء تجلب الرزق طوال العام.. علي جمعة يكشف عنها

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر بالشريف، إن فرض الصيام كان هو يوم عاشوراء فعندما دخل النبي ﷺ المدينة ووجد يهودا يصومون ذلك اليوم (سأل ما هذا؟ قالوا: هذا يوم نجا الله فيه موسى.. فقال: نحن أولي بموسي منهم.. فصامه وأمر أصحابه بصيامه) وظل عاشوراء فرضا على المسلمين إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان} حتى قال: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} فأصبح هذا ناسخا لهذا وظل صوم يوم عاشوراء سنة إلى يوم الدين حتى قال رسول الله ﷺ : (لو بقيت لقابل لصمت تاسوعاء وعاشوراء) ولكنه ﷺ انتقل إلى الرفيق الأعلى فصار من السنة المرغوب فيها أن نصوم تاسوعاء وعاشوراء.

وأضاف جمعة عبر فيسبوك: "من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته" وقال عبد الله بن المبارك -وكان في سند الحديث- : "فجربناه ستين سنة فوجدناه صحيحا" أي أنه وسع في سنين فوسع الله عليه وضيق في أخرى فضيق الله عليه ، والحمد لله رب العالمين ولقد جربناه أكثر من أربعين عاما فوجدناه صحيحا والحمد لله لم ننقطع عنه أبدا ونوسع على العيال في أرزاقهم هذا اليوم فيوسع الله علينا أرزاقنا سائر السنة. فالتطوع بالصيام أمر مرغوب فيه ومندوب إليه إذا أردت أن تصل إلى الله بالأنوار فعليك بالصيام ؛فالصيام يجلي النفس ، والصيام يقطع الشهوة ،والصيام ينور القلب .

حكم ترك صيام يوم عاشوراء
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن عاشوراء هو اليوم العاشر من ال محرم، وصيامه سنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر رسول الله ﷺ بصوم عاشوراء: يوم العاشر " رواه البخاري، وورد في فضل صيامه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا سئل النبيﷺ عن صيام عاشوراء فقال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) رواه مسلم، كما يستحب صيام يوم تاسوعاء لقوله صلى الله عليه وسلم:" لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع".

وأضاف مجمع البحوث عبر الفيسبوك: لما كان صوم عاشوراء مستحب يثاب فاعله ولايعاقب تاركه فمن شرع في صيام عاشوراء ثم أفطر عامدا فلا شيء عليه عند جمهور الفقهاء لقول النبي ﷺ الصائم المتطوع أمير نفسه.

وذهب فقهاء الحنفية إلى أن من تلبس بصوم النفل لا يجوز له الفطر لقوله تعالي " ولا تبطلوا أعمالكم " فإن أفطر وجب عليه القضاء، أما من أفطر ناسيا في صوم عاشوراء أو غيره فصومه صحيح لم يبطل لقوله ﷺ " من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.

يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء الدكتور علي جمعة حكم صيام يوم عاشوراء منفرد ا حكم صيام عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دون إصابات .. إخماد حريق بمطعم شهير وسط الإسكندرية بسبب ماس كهربائي | صور

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

هجيب شبيه مبابي من المرج| رسائل نارية من مرتضى منصور: الأهلي اشترى "العتبة الخضراء" بصفقة عاشور

وقع للزمالك .. مهيب عبد الهادي يكشف عن صفقة جديدة

240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

انخفاض جديد.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق| تفاصيل

الصحة: رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات الوزارة| تفاصيل

ترشيحاتنا

50 درجة مئوية .. ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة للمصريين ؟

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة وطريقة ترتيبها عند تسجيل الرغبات

خبراء: السلوك العدواني لأسماك القرش بسبب أدوية الهلوسة والمخدرات

تصل لـ 8500 جنيه والصرف غدا.. زيادات جديدة للموظفين |الشروط و التفاصيل

روسيا: استئناف الحركة على جسر القرم قريبا.. ومحاولة هجوم أوكرانية بالمسيرات

«صدى البلد» يكشف.. كيف يفكر كولر في مواجهة بيراميدز بالدوري؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يصيبك بإنخفاض ضغط الدم

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم إحتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية

30 صورة جديدة من حفل تامر حسني في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة

مشروبات طبيعية فعالة تخلصك من الصداع نهائيا.. تعرف عليها

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم إحتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية

صاحب واقعة الكشري يطلب يد طليقة حسن شاكوش.. تفاصيل| فيديو جراف

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ