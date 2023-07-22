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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبراء: السلوك العدواني لأسماك القرش بسبب أدوية الهلوسة والمخدرات

صدى البلد

يعتقد الخبراء أن أسماك القرش الهائجة والجائعة يمكن أن تتغذى على رزم من أدوية المهلوسة والمخدرات التي تم إلقاؤها قبالة ساحل فلوريدا، حسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.

وكشف تقرير جارديان أن “أسماك قرش الكوكايين" في المحيط تتغذى على المخدرات التي يلقيها المهربون العابرون.

قالت الدكتورة تريسي فنارا، مهندسة بيئية في فلوريدا: "أن كل شيء نستخدمه، وكل ما نصنعه، وكل شيء نضعه في أجسامنا، ينتهي به المطاف في مجاري مياه الصرف الصحي والأجسام المائية الطبيعية، ثم تتأثر هذه الحياة المائية التي نعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت: “إذا كان الكوكايين مصدرًا ثابتًا للتلوث، فمن المعقول جدًا أن تتأثر [أسماك القرش] بهذه المادة الكيميائية. والكوكايين قابل للذوبان”.

وأوضحت فنارا إنهم اختاروا فلوريدا كأفضل موقع لأبحاثهم لأن تقارب التيارات المحيطية جعل المنطقة "منتشرة" بالنسبة لحزم الكوكايين العائمة.

وتُعد فلوريدا نقطة انطلاق لكميات كبيرة من المخدرات التي تشق طريقها إلى الولايات المتحدة من أمريكا الجنوبية، وغالبًا ما تُفقد حزم الكوكايين المغلفة بالبلاستيك في البحر أو تُلقى في البحر من قبل المهربين الذين تلاحقهم السلطات. 

القرش المخدرات فلوريدا الجارديان أسماك القرش

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