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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات مالية.. ضبط متهم بقتل شخص بالقليوبية خلال مشاجرة بينهما

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية ألية"، على شخص أخر خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتحرر محضرا بالضبط، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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كان مركز شرطة شبين القناطر قد شهد مصرع عاطل، على يد أخر، خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية ألية"، وإصابته بالبطن، وفر هاربا، وجرى نقل المصاب للمستشفى، إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، باستقبال شخص مقيم بدائرة المركز، مصاب بعيار نارى بالبطن، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "محمد ن ع"، 30 سنة، عاطل، مقيم عرب الغديري دائرة المركز، مصاب بعيار ناري بالبطن وتوفي على إثره، وطرف ثان "يوسف ع أ"، 32 سنة، عاطل، ومقيم ذات العنوان، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "بندقية ألية" وأحدث إصابته.

وجرى نقل المجنى عليه لأحد المستشفيات بالقاهرة، وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية تولت النيابة التحقيق شبين القناطر

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