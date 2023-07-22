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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة

محافظ المنيا
محافظ المنيا

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، جاء نصها: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، أعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية و شعبها العريق بالعزة و التقدم والازدهار ..داعيا الله عز وجل أن يمد فخامتكم بموفور الصحة والتوفيق وأن يسدد على طريق الحق خطاكم ".

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  كما بعث المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجميع قيادات القوات المسلحة والسادة الوزراء، وجموع الشعب المصري، معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر ويرعى خطاها نحو العزة والرخاء.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برقية تهنئة بذكرى ثورة ٢٣ يوليو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جموع الشعب المصري لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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