عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نفوق 2000 بطريق على سواحل أوروجواي.. اعرف السبب

نفوق 2000 بطريق على
نفوق 2000 بطريق على سواحل أوروغواي

تعرض  2000 طائر بطريق للنفوق على سواحل الأوروجواي الشرقية، ولم يتضح بعد سبب هذه الظاهرة، لكنّ السلطات استبعدت أن تكون ناجمةً عن انفلونزا الطيور.

وأوضحت كارمن ليزاغوين، مسؤولة إدارة الحياة البرية في وزارة البيئة في الأوروغواي لوكالة "فرانس برس"، أن طيور البطريق الماجلانية ومعظمها صغيرة السن، نفقت في المحيط الأطلسي وحملتها التيارات البحرية إلى سواحل مقاطعات كانيلونيس ومالدونادو وروتشا.

وأشارت إلى أن "90% من الطيور الصغيرة تصل من دون مخزون دهني وبمعدة فارغة"، مؤكدةً أن الفحوص التي أجريت لمعرفة ما إذا كانت مصابة بانفلونزا الطيور جاءت سلبية.

ورأت ليزاغوين أن "من الطبيعي أن تنفق نسبة معينة، لكن ليس بهذا القدر"، مذكّرة بأن ظاهرة مماثلة سجّلت العام المنصرم في البرازيل ولم يُعرف سببها أيضاً.

وتعشش الطيور المنتمية إلى هذا النوع من البطريق في جنوب الأرجنتين وتهاجر شمالاً سعياً إلى المياه الدافئة خلال فصل الشتاء الجنوبي، ويمكن أن تصل إلى سواحل ولاية إسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازيل.

ويعتبر دعاة الحفاظ على البيئة أن نفوق طيور البطريق الماجلانية يعود إلى الصيد الجائر وغير القانوني.

ولاحظ ريتشارد تيسوريه من منظمة "إس أو إس فاونا مارينا" غير الحكومية لحماية  الحيوانات البحرية أن "حيوانات تفتقر إلى الغذاء بدأت تُرصد منذ تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين"، معيداً ذلك إلى "الإفراط في استغلال" الموارد البحرية.

وأشار إلى أن الإعصار الذي شهده المحيط الأطلسي وضرب جنوب شرق البرازيل منتصف يوليو أدى على الأرجح إلى نفوق أكثر الحيوانات ضعفا بسبب الظروف المناخية السيئة.

وأفاد تيسوريه بأن طيور نوء وقطرس ونورس وسلاحف بحرية وأسود بحر وُجِدَت نافقة أيضاً على شواطئ مالدونادو في شرق العاصمة مونتيفيديو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي جديد في سب وقذف مرتضي منصور لـ الخطيب

الحكومة أعلنت رسميا.. اعرف موعد انتهاء موجة انقطاع الكهرباء

عقوبة جديدة ..قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

الذهب يلامس أعلى مستوياته في نحو شهرين وينهي الأسبوع على مكاسب بـ0.35%

تصل لـ 8500 جنيه والصرف غدا.. زيادات جديدة للموظفين |الشروط و التفاصيل

240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

انخفاض جديد.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق| تفاصيل

ترشيحاتنا

أزمة غلاء المعيشة.. بريطانيا تقر زيادة ضخمة في راتب الملك تشارلز الثالث

الحقوا اشتروا|تراجع جديد يضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

اليمن .. القبض على منفذي اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي

سجن مشدد.. قرار عاجل من جنايات الجيزة بشأن قاتل إبنة زوجته بأكتوبر

دونجا يتعافى من إصابته وينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية

العائدون من الإعارة ينتظمون فى تدريبات الزمالك استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فسخت خطوبتها.. 10 صور رقيقة تبرز جمال البلوجر سارة محمد.. شاهد

تزامنا مع الموجة الحارة.. أضرار أشعة الشمس على صحة الإنسان

تزامنا مع استمرار الموجة الحارة.. نصائح فعالة لتخفيف درجة حرارة المنزل

لو معندكش تكييف.. وسائل طبيعية تلطف حرارة الجسم في الصيف 

فيديو

جامعة المنصورة تكتشف ديناصورا مصريا عاش قبل 75 مليون سنة.. فيديو جراف

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم احتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال تسليم شهادات الإعفاء الطبي

صاحب واقعة الكشري يطلب يد طليقة حسن شاكوش.. تفاصيل| فيديو جراف

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ