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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دونجا يتعافى من إصابته وينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية

صدى البلد

انتظم نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

و شارك "دونجا" في التدريبات الجماعية، عقب تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها خلال  الفترة الماضية في العضلة الخلفية وغاب بسببها عن المشاركة.

وخاض اللاعب الحصة التأهيلية و الفقرة الخططية و جزء من التقسيمة الفنية، وفقا للبرنامج المخصص له للمشاركة مع الفريق بالتدريبات بشكل تدريجي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

عودة المعارين

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، انتظام مجموعة اللاعبين العائدين للزمالك من الإعارة استعدادا للفترة المقبلة.

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع الألعاب، و محمود علاء و أحمد أيمن منصور ثنائي الدفاع، و أحمد عيد الظهير الأيمن، و أحمد زكي الظهير الأيسر، و حمدي علاء لاعب الوسط.

جاء انتظام  هولاء اللاعبين في التدريبات بعد انتهاء اعارتهم لبعض  الأندية التي كانوا يتواجدون بها على سبيل الإعارة من الزمالك خلال الموسم المنقضي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

زيارة عبدالشافى 

تواجد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

جاء  حضور محمد عبد الشافي من أجل مؤازرة الفريق الأول قبل انطلاق البطولة العربية في الفترة المقبلة.

وحرص أعضاء الجهاز الفني و اللاعبين على تحية اللاعب والاطمئنان عليه .

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

دونجا الزمالك البطولة العربية محمد عبدالشافي أخبار النصر السعودي

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دونجا يتعافى من إصابته وينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية

العائدون من الإعارة ينتظمون فى تدريبات الزمالك استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

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