تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبى الزمالك قبل البطولة العربية

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

وشهدت الجلسة الحديث بين المدير الفني واللاعبين في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، في حضور أعضاء الجهاز المعاون له بالفريق.

وطلب أوسوريو من اللاعبين غلق صفحة الفترة الماضية تماما، والتركيز خلال الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة.

وأكد المدير الفني للاعبين أن الجميع عليه مسؤوليات خلال الفترة المقبلة وشدد على ضرورة التدريب والاستعداد بكل جدية ، مؤكدا على ثقته التامة في الجميع للظهور بصورة أفضل.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

دونجا يشارك فى التدريبات

انتظم نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

وشارك "دونجا" في التدريبات الجماعية عقب تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية في العضلة الخلفية وغاب بسببها عن المشاركة.

وخاض اللاعب الحصة التأهيلية و الفقرة الخططية و جزء من التقسيمة الفنية، وفقا للبرنامج المخصص له للمشاركة مع الفريق بالتدريبات بشكل تدريجي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

عودة المعارين

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، انتظام مجموعة اللاعبين العائدين للزمالك من الإعارة استعدادا للفترة المقبلة.

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع الألعاب، و محمود علاء و أحمد أيمن منصور ثنائي الدفاع، و أحمد عيد الظهير الأيمن، و أحمد زكي الظهير الأيسر، و حمدي علاء لاعب الوسط.

جاء انتظام هولاء اللاعبين في التدريبات بعد انتهاء اعارتهم لبعض الأندية التي كانوا يتواجدون بها على سبيل الإعارة من الزمالك خلال الموسم المنقضي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

زيارة عبدالشافى

تواجد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

جاء حضور محمد عبد الشافي من أجل مؤازرة الفريق الأول قبل انطلاق البطولة العربية في الفترة المقبلة.

وحرص أعضاء الجهاز الفني و اللاعبين على تحية اللاعب والاطمئنان عليه .

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.