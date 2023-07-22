لأول مرة.. بتول بني تشارك في مهرجان جرش 2023

تشارك الفنانة السورية بتول بني، لأول مرة في مهرجان جرش الاردني للثقافة والفنون لعام 2023، بجانب عدد كبير من نجوم الوطن العربي أبرزهم، هاني شاكر، جورج وسوف، راغب علامة، نجوى كرم، صابر الرباعي، وائل كفوري، عبير نعمة، جورج نعمة، خالد عبدالرحمن، عمر العبد اللات، نداء شرارة، وديانا كرزون.

ومن المقرر ان تحي الفنانة بتول بني حفلها يوم السبت، الموافق 29 يوليو الجاري الساعة ٨:٣٠ مساءً على المسرح الشمالي.

كما سيشارك في المهرجان فرق شعبية وفلكلورية أردنية وعربية وأجنبية، من بينها فرقة الموسيقى العربية - دار الأوبرا المصرية، التي ستقدم عروضها الموسيقية الفنية المختلفة في الساحة الرئيسية للمهرجان، كما سيشهد المهرجان أمسيات شعرية وبرامج موسيقية مختلفة للأطفال من سن 3 سنوات، وسيتم كذلك تخصيص جناح خاص لمصابي متلازمة داون لعرض إبداعاتهم.

أحدث أغاني بتول بني

وتصدرت الفنانة بتول بني، بأغنيتها الأخيرة بعنوان "عجقة مشاعر"، تريند المشاهدات حيث تمكنت من تجاوز حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية على منصة اليوتيوب خلال مدة قصيرة منذ إصدارها.

جدير بالذكر أن كليب «عجقة مشاعر»، من كلمات الشاعر زياد جديد وألحان حسان زيود وتوزيع موسيقي رايان أغا وصولو جيتار جوزيف دمرجيان وإدارة رقمية خبرية ميوزك.

يذكر أن آخر أعمال المطربة بتول بني كليب "راجع لقلبى" الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب آنذاك.

على الجانب الآخر تتواجد حالياً المطربة السورية بتول بني فى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء جولتها الفنية فى العديد من الولايات الأمريكية، حيث نشرت مجموعة من الفيديوهات لها عبر حساباتها وصفحاتها الرسمية على الفيس بوك والإنستجرام، وهو ما نال إعجاب وتفاعل عدد كبير من المتابعين لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.