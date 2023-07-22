اليوم أوكرانيا وغدًا سنكون نحن.. رئيس تشيلي يطالب روسيا بالانسحاب من كييف

أكد الرئيس التشيلي جابرييل بوريك أن الغزو الروسي لأوكرانيا "ينتهك القانون الدولي" و يجب أن تنسحب موسكو.

وأوضح بوريك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه في منصبه كرئيس تشيلي لا يهمه ماذا يتم الاعتقاد بشأن أوكرانيا أو رئيسها زيلينسكي أو الأراء بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو موسكو وإنما أن روسيا تغزو دولة حرة وتريد أخذ جزء منها بالإرهاب.

ولفت إلى أن موسكو بذلك تنتهك القانون الدولي، ويجب علينا الدفاع عن أوكرانيا والقانون الدولي، مشيرًا "فاليوم أوكرانيا .. وغدًا يمكن أن نكون نحن".

وأكد ضرورة احترام القانون الدولي في كل وقت، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن وقف لإطلاق النار.