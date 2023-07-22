عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أحمد الشهاوي يستعد لإصدار أحدث أعماله الأدبية .. تفاصيل

صدى البلد

كشف الكاتب أحمد الشهاوي عن إصدار أحدث أعماله الأدبية خلال الأيام القادمة عن الدار المصرية اللبنانية.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" “هذا الصَّيف كتابي الجديد، يصدرُ عن الدَّار المصريَّة اللبنانية ويقع في 80 ألف كلمة”.

أحمد الشهاوي

أحمد الشهاوي؛ شاعر مصري مواليد مدينة دمياط في 12 نوفمبر 1960، التحق بقسم الصحافة بكلية الآداب بسوهاج – جامعة أسيوط، وتخرج فيها في مايو 1983.

انضم إلى جريدة الأهرام في 1 من يناير 1985م ليعمل في قسم الأخبار، وفي 18 من فبراير 1995 صدرت مجلة "نصف الدنيا" الأسبوعية ليتولى مهام سكرتير تحرير المجلة، ثم نائباً لرئيس التحرير في مايو 2000.

txt

‎المركز القومي للترجمة يحتفل بالكتاب الأكثر مبيعًا في شهر يونيو ..الثلاثاء المقبل

txt

كبير الأثريين: سياحة الأهرامات ستقضي على الخرافات المنتشرة حولها|خاص

صدر للشهاوي العديد من الإبداعات الأدبية، كان آخرها تجربته السردية الروائية الأولي، والتي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع العام الماضي 2022، ولاقت قبولًا نقديًا واسعًا.

ووصل بروايته "حجاب الساحر" إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دروتها للعام 2022/ 2023، وفيها اقتحم مجهُولًا جديدًا في مُغامرة الكتابة، يُجَرِّبُ تَرْسَانَةَ العِشق التي أَثْرَاهَا طويلًا بِمدَّخراتٍ وافرة، ويخرُجُ إِلينا بنَصٍّ روائيٍّ – هذه المرة – فيه الكثيرُ من رُوح البحث، والكثيرُ من خزائنِ السَّفَر، والكثيرُ من المحكيات والتفاصيل والشَّذرات الشِّعرية، والكثيرُ من الجرأة.

وصدر لـ أحمد الشهاوي العديد من المجموعات الشعرية، والتي استهلها بديوانه "ركعتان للعشق" عام 1988، ومن بعدها توالت إبداعاته الشعرية حيث صدر له في العام 1991 كتاب "الأحاديث ــ السفر الأول" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي صدر عنها كتاب "الأحاديث ــ السفر الثاني" في العام 1994.

 

أحمد الشهاوي الدار المصرية اللبنانية القائمة الطويلة المصرية اللبنانية المركز القومي للترجمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ50 جنيهًا.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

الأهلي يوافق على رحيل الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

قرار قضائي جديد في سب وقذف مرتضي منصور لـ الخطيب

انفجار أنبوب ماء مغلي في مركز تجاري بموسكو.. فيديو

الحكومة أعلنت رسميا.. اعرف موعد انتهاء موجة انقطاع الكهرباء

أشرف بن شرقي يتجاهل أنباء انتقاله للأهلي بنشر صور تدريبات منفردة

البداية بـ 3 لاعبين .. الكشف عن معالم قائمة الراحلين عن الزمالك

من التسول.. تفاصيل العثور على 358 ألف جنيه بمنزل المتهم بقتل والدته بالبحيرة

ترشيحاتنا

لا تخفيف أحمال للكهرباء على المصانع.. استجابة فورية من الحكومة لمطالب برلمانية

بمسابقة الابتكارات العلمية|«حاسبات وذكاء اصطناعي دمياط» ضمن أفضل 10 مشروعات على مستوى العالم

قانونك يفكك الجيش يمزق الشعب.. 100 مسؤول أمني إسرائيلي يهددون نتنياهو

5 خطوات لـ نوم عميق خالِ من الأرق.. تعرف عليها

كم عدد الأشهر الحرم.. حرّم فيها القتال لهذا السبب

قيادات الأزهر والأوقاف بدمنهور يناقشون استراتيجية استعادة القيم الأخلاقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

بيضحك عليك.. أسعار السجائر تتخطى 70 جنيهًا والتجار يصنعون الأزمة.. تفاصيل

فسخت خطوبتها.. 10 صور رقيقة تبرز جمال البلوجر سارة محمد.. شاهد

تزامنا مع الموجة الحارة.. أضرار أشعة الشمس على صحة الإنسان

فيديو

تعرضت للخيانة .. علا رامي تعود بتصريحات مثيرة عقب غياب طويل عن الشاشة

جامعة المنصورة تكتشف ديناصورا مصريا عاش قبل 75 مليون سنة.. فيديو جراف

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم احتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال تسليم شهادات الإعفاء الطبي

صاحب واقعة الكشري يطلب يد طليقة حسن شاكوش.. تفاصيل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ