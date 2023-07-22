أحمد الشهاوي يستعد لإصدار أحدث أعماله الأدبية .. تفاصيل

كشف الكاتب أحمد الشهاوي عن إصدار أحدث أعماله الأدبية خلال الأيام القادمة عن الدار المصرية اللبنانية.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" “هذا الصَّيف كتابي الجديد، يصدرُ عن الدَّار المصريَّة اللبنانية ويقع في 80 ألف كلمة”.

أحمد الشهاوي

أحمد الشهاوي؛ شاعر مصري مواليد مدينة دمياط في 12 نوفمبر 1960، التحق بقسم الصحافة بكلية الآداب بسوهاج – جامعة أسيوط، وتخرج فيها في مايو 1983.

انضم إلى جريدة الأهرام في 1 من يناير 1985م ليعمل في قسم الأخبار، وفي 18 من فبراير 1995 صدرت مجلة "نصف الدنيا" الأسبوعية ليتولى مهام سكرتير تحرير المجلة، ثم نائباً لرئيس التحرير في مايو 2000.

صدر للشهاوي العديد من الإبداعات الأدبية، كان آخرها تجربته السردية الروائية الأولي، والتي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع العام الماضي 2022، ولاقت قبولًا نقديًا واسعًا.



ووصل بروايته "حجاب الساحر" إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دروتها للعام 2022/ 2023، وفيها اقتحم مجهُولًا جديدًا في مُغامرة الكتابة، يُجَرِّبُ تَرْسَانَةَ العِشق التي أَثْرَاهَا طويلًا بِمدَّخراتٍ وافرة، ويخرُجُ إِلينا بنَصٍّ روائيٍّ – هذه المرة – فيه الكثيرُ من رُوح البحث، والكثيرُ من خزائنِ السَّفَر، والكثيرُ من المحكيات والتفاصيل والشَّذرات الشِّعرية، والكثيرُ من الجرأة.



وصدر لـ أحمد الشهاوي العديد من المجموعات الشعرية، والتي استهلها بديوانه "ركعتان للعشق" عام 1988، ومن بعدها توالت إبداعاته الشعرية حيث صدر له في العام 1991 كتاب "الأحاديث ــ السفر الأول" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي صدر عنها كتاب "الأحاديث ــ السفر الثاني" في العام 1994.