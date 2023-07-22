النادى على جنب .. عماد متعب : علاقتي بجماهير الأهلى الأساس

قال الكابتن عماد متعب،لاعب النادى الأهلى السابق، تعودت على لعب أى مباراة مع بداية صافرة الحكم ونهاية الصافرة، معقبا:" مش فارق الوقت إيه".

وأضاف متعب خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سي"، أن النادى الأهلى معروف أنه صاحب تحقيق الانتصارات فى أول دقيقة أو بعد الدقيقة 90، معقبا:" كنت محظوظ انى شاركت بعدد من الاهداف فى مثل هذه الأوقات".

لاعبى النادى الأهلى



وأكد ان لاعبى النادى الأهلى لديهم يقين دائما أنهم سيسجلون اهداف فى أى وقت من المباراة، معقبا:" تركيز لاعبى الأهلى كان بيزيد دائما فى آخر دقائق المباراة".

وتابع عماد متعب قائلا:" علاقتى بالأهلى قصة على جنب، لكن علاقتى بجماهير النادى الاساس لأنها كانت أعظم شيء، لان الجمهور هو الداعم فى كل الأوقات".