أول إجراء من أبو العينين بعد تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة

تواجد النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، وكيل مجلس النواب، لتسليم الكأس والميداليات للفريق برفقة أحمد دياب رئيس الرابطة المصرية وكامل أبو علي رئيس نادي المصري البورسعيدي.

وتوج نادي سيراميكا كليوباترا بلقب بطولة كأس الرابطة المصرية علي حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة التي اقيمت علي ملعب برج العرب في نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويعد لقب كأس الرابطة المصرية هو الأول لفريق سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز موسم 2019-2020 .

أهداف سيراميكا كليوباترا ضد المصري

وسجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في شباك المصري البورسعيدي اللاعب صامويل أمادي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء بعد مراوغة حارس مرمي البورسعيدي .

فيما جاء هدف سيراميكا كليوباترا الثالث من كرة ثابتة خارج منطقة الـ 18 سجلها محمد شكري بتسديدة قوية تعرف طريق شباك المصري في الدقيقة 60 من عمر اللقاء

وكان نادي المصري سجل هدفه الأول أمام سيراميكا كليوباترا برأسية حسام جريشة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء .

وباغت فريق سيراميكا كليوباترا، منافسه المصري البورسعيدي بهدفين في الأول 20 دقيقة من المباراة المقامة حاليا علي ملعب برج العرب في نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الأول عن طريق محمد عنتر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من صلاح محسن في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وأضاف عدف سيراميكا كليوباترا الثاني اللاعب صلاح محسن بعد استغلال خطأ مدافع المصري بإعادة الكرة الي الحارس ليسددها مهاجم كليوباترا في الشباك في الدقيقة الـ 11 من زمن المباراة.