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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الزمالك ممثل مصر الوحيد | جاهزية ملاعب البطولة العربية لكرة القدم ..شاهد

صدى البلد

أصبحت ملاعب بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، جاهزة لاستضافة مباريات البطولة التي تنطلق بعد أيام قليلة، بعدما خضعت لعمليات تطوير خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في وقت سابق، إقامة البطولة خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل، في 3 مدن هي أبها والباحة والطائف، على ملاعب مدينة الملك فهد بالحوية في الطائف، وملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، وملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها.

ويعتبر نادي الزمالك ممثل مصر الوحيد في البطولة العربية، بعدما خرج طلائع الجيش من الأدوار التمهيدية للبطولة.

وتضم مجموعة الزمالك، النصر والشباب السعوديين والاتحاد المنستيري التونسي.

ويستضيف ملعب الملك فهد في مدينة الحوية الواقعة في الطائف، مباريات الزمالك، ويسع الملعب لحضور 20 ألف متفرج، وهي نفس سعة ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، الذي يقع في أبها بمنطقة عسير، ويسع ملعب مدينة الملك سعود الرياضية الذي يقع في الباحة لـ 10 آلاف متفرج.

وجه مسؤولو نادي طلائع الجيش ضربة قوية، لنظائرهم في الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الزمالك وضع محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش ضمن دائرة اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتدعيم وسط ملعبه في الموسم الجديد، كونه لاعب متميز وعنصر أساسي في منتخب مصر الأولمبي.

وقام مسؤولو طلائع الجيش بتمديد عقد محمد شحاتة لمدة 4 سنوات مقبلة، في رسالة مباشرة لعدم وجود نية للموافقة على رحيل اللاعب الشاب.

وكان مسؤولو الزمالك يسعوا لحسم الصفقة بأسرع وقت، في ظل اهتمام بعض الأندية المحلية والخارجية بضم محمد شحاتة، ولكن الأزمة المالية وأزمة منع الزمالك من القيد التي لم يتم حلها بعد أخرت تحرك الزمالك ليقوم مسؤولي طلائع الجيش بتمديد عقد شحاتة 4 مواسم.

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للأبيض موقف محمود شبانة مدافع الفريق من القائمة التي ستخوض منافسات البطولة العربية.

وأكد مصدر بالزمالك أنه تم الاستقرار على استبعاد شبانة من القائمة، و سيضم الجهاز الفني محمود علاء المدافع العائد من الإعارة للاتحاد السكندري إلى القائمة التي ستخوض البطولة، في حين سيتم استبعاد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للأبيض.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن القائمة التي ستخوض البطولة العربية خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل السفر مساء الغد إلى السعودية.

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الزمالك ممثل مصر الوحيد | جاهزية ملاعب البطولة العربية لكرة القدم ..شاهد

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