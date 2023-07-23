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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف عن مفاجآت بالدوري القادم.. وهذا هو منافس الأهلي

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق منشورا بشأن الدوري المصري القادم .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: الدوري العام المصري الموسم القادم حيكون صعب جدا وملتهب ، الأهلي هو الأكثر تنظيما والأفضل فكريًا ولا خطة بموجبها بيكون فريق عايز ينافس بيه في بطولات جوائزها المالية ضخمة وفي نفس الوقت تزيد من رصيد بطولاته الكبيرة.

وأضاف "المنافس القادم  وبفارق كبير هو بيراميدز بيصرف ويحدث من فريقة  لأنه وجد نفسة في المركز الثاني في الكرة المصرية ، لكن ينقص هذا الفريق روح البطولة والجماهير ، بعد ذلك جميع اندية مصر بالكامل والشركات والمؤسسات الكبرى في مصر كونت فرق كرة قدم وعايزة تلعب في الدوري المصري .

و تابع :  قاعدة اللاعبين تزداد لكن مستوي التدريب في مصر محتاج تطوير والتحكيم هو القضية الاولي في الارتقاء بالكرة المصرية ، اهم حدث وتطور الكرة المصرية هو الاختيار الجيد الذي حدث لمدرب المنتخب القومي الاول روي فيتوريا وأيضا المدير الفني البرازيلي للمنتخب الاوليمبي المصري دة اختيار ممتاز ، اعداد المحترفين المصريين سوف تتصاعد تصاعد فجائي في الأندية الاوربية ، توقعوا حدوث اي مفاجآت في الدوري العام المصري القادم في صراع البقاء القادم.

تصريحات فرج عامر ابطال الدوري العام الدوري العام الممتاز الأهلى

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