مشروع الأغلبية.. سبب هجوم الإخوان على عبد الناصر وثورة 23 يوليو| فيديو

‏قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن الإخوان لازالوا يهاجمون ثورة 23 يوليو، لأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان له مشروع يعبر عن أغلبية المصريين وهذا المشروع مازال قائما حتى الآن.

وضع جديد لمصر



‏وتابع خلال لقاء له في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي "نشأت الديهي"، المذاع فضائية "ten"، أن جمال عبد الناصر بدأ في صياغة وضع جديد لمصر والمواطن المصري وهناك أمور لم تكتمل بعد بسبب حدوث فترات ركود قوي لهذا المشروع ونحن ندفع ثمن ذلك اليوم، والذي كان يجب أن تفعله في 30 او 40 عاما تحاول الآن أن تفعله في 10 سنوات فقط.