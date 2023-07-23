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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تصريحاته المثيرة للجدل .. شاهد| أحدث ظهور للحضري عبر إنستجرام

صدى البلد

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق صور جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهر عصام الحضري و هو يستعرض لياقته البدنية من الجيم .

و كان قد استعاد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق الذكريات بعدة صور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق الحضري علي الصور قائلاً: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)

كم من قرار ظننا انه شر لنا وكان الله يحمل لنا فيه خيرا كثيرا ، فالحمد لله دائمًا وأبدًا ، انت من يصنع التاريخ فثق في قدراتك.. فقط.. قل حسبنا الله ونعم الوكيل .

وكان قد وجه عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، رسالة غامضة ومثيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر الحضري صورة لكرة القدم، وعلق عليها كاتبًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا علي تغريدة الحضري المثيرة، وجاءت التعليقات كالآتي: “خير يا أسطورة - قول في ايه؟ - خير ان شاء الله".

 

عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر صور الحضري تصريحات الحضري

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