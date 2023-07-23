جوري بكر لأصحابها بالساحل الشمالي: صديتوا من الشمس وشكلكم مخيف

وجهت الفنانة جوري بكر رسالة لأصحابها بالساحل الشمالي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتبت جوري بكر : الناس اللي في الساحل انتوا مبقتش الشمس بيساكم خلاص انتوا صديتوا من الشمس وشكلكم مخيف.

وكانت قد حذرت الفنانة جوري بكر من صفحة تنتحل شخصيتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت جوري بكر عبر فيسبوك:"محتاجة أخد إجراء قانوني لأن الصفحة دي بتحاول تشويه اسمي من فضلكم أنا ماليش أي دعوة بالصفحة دي وعاملين ليا بلوك اصلا.

وكانت قد حلت الفنانة جوري بكر، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".



وقالت الفنانة جوري بكر: “أكيد نفسي أشتغل مع مخرجين وناس كثيرة، ويمكن النصيب والصدف كانت تجمعني دائما مع الاستاذ محمد سامي أو أني اعمل دور مع الفنانة مي عمر، دعيت لربنا أكون في رمضان في مسلسل محمد سامي وربنا إستجاب لدعوتي”.