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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاخد إجراء قانوني.. جوري بكر تحذر جمهورها

جوري بكر
جوري بكر

حذرت الفنانة جوري بكر من صفحة تنتحل شخصيتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت جوري بكر عبر فيسبوك:"محتاجة أخد إجراء قانوني لأن الصفحة دي بتحاول تشويه اسمي من فضلكم أنا ماليش أي دعوة بالصفحة دي وعاملين ليا بلوك اصلا.

وكانت قد حلت الفنانة جوري بكر، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وقالت الفنانة جوري بكر: “أكيد نفسي أشتغل مع مخرجين وناس كثيرة، ويمكن النصيب والصدف كانت تجمعني دائما مع الاستاذ محمد سامي أو أني اعمل دور مع الفنانة مي عمر، دعيت لربنا أكون في رمضان في مسلسل محمد سامي وربنا إستجاب لدعوتي”.

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وتحدثت جوري بكر في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، عن بداياتها الفنية والإعلامية، قائلة:" اول برنامج قدمته كان اسمه الفنون القتالية المختلطة  وكان تحدي كبير لي".

وأضافت جوري بكر:" اشتغلت في برنامج برنامج مقالب رامز واكل الجو، واشتغت في برنامج هندي في دبي وكنت بتكلم هندي".

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