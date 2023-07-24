ممنوع في هذه الحالة.. أضرار ماء البحر على الحامل

قد يشكل البحر خطورة على الحامل

وتخشى المرأة الحامل دائما من نزول البحر خلال أشهر الحمل الأولى خوفا على الجنين من أي اضرار وخطر قد يلحق به.

وأكد استشاري أمراض النساء الدكتورة دعاء الشاذلي، أن البحر يشكل خطورة على المرأة الحامل خلال أشهر الحمل الأولى ، وذلك لعدم استقرار الحمل خلال هذه الأشهر وبسبب ضربات موجة البحر يصطدم الرحم كثيرا بها ويمكن أن تتضرر الحامل ويحدث مضاعفات خطيرة

، لذا على المرأة الحامل في الشهور الأولى تجنب نزول البحر حفاظا على حملها.

أضرار نزول حمامات السباحة للحامل يجعل الحامل أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بالأمراض البكتيرية والفطرية مثل التهابات المهبل والجلدية.

من الممكن أن تقع النساء الحوامل بسبب "التزحلق" سواء بحمامات السباحة أو بالبحر .