زي موحد و3 فئات.. الأوقاف تبدأ انطلاقة الارتقاء بجودة المساجد

3 فئات (أ ،ب ، ج)، اعتمدتها وزارة الأوقاف، مؤخراً ضمن خطتها في العناية بالمساجد معنى ومبنى، حيث تضم الفئة (أ)، المساجد التي حصلت على شهادة الجودة بنسبة 90% فأكثر، بينما تشمل الفئة (ب)، المساجد التي حصلت على شهادة الجودة من 85% إلى 89%، في حين الفئة (ج) فهي المساجد من 75% إلى 80%.

الزي الموحد

واعتمدت الأوقاف زياً موحداً لعمال المساجد الكبرى على غرار الزي الأزهري للأئمة، كانت انطلاقته الجمعة الماضية، ضمن خطة تأهيل المساجد التي تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي ، وسيتم توفيره سواء من خلال مجالس إدارات المساجد الكبرى أو بمعرفة الوزارة ومن مواردها الذاتية من خلال مصنع الزي التابع لهيئة الأوقاف المصرية.

المساجد والدعوة تحتاج إلى إتقان

انطلقت وزارة الأوقاف، انطلاقة شرعية بحسب وصف الدكتور محمد نصار، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، الذي أشار إلى أن النبي الكريم في الهجرة النبوية، أول ما فعله في المدينة، بنى مسجده الشريف، وكان النبي أول من طبق معايير الجودة للمساجد، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بمسجده انطلاقات رائعة، فأدى المسجد دوره المنوط به كما أراده رسول الله.

وتابع: لذلك نزل قول الله تعالى (لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا)، مشدداً على أن ضمان الجودة يأتي لإيمان وزارة الأوقاف أن المساجد والدعوة تحتاج إلى إتقان، منوهاً أن الوزارة أعلنت عن حصول مسجد الحسين ومسجد الصحابة، على شهادة الجودة من الفئة أ.

اعتماد مسجدا الإمام الحسين والصحابة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ )، الأولى لمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، والثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي.

مراجعة دورية كل 3 سنوات

وأشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحصول مسجدي الإمام الحسين، والصحابة بشرم الشيخ، على شهادة «الجودة والاعتماد في المجال الدعوة»، قائلاً: «وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يقوم بمجهود كبير»، لافتاً إلى أن مسجد الصحابة لا مثيل له في العالم، وأن الأجانب يحضرون لرؤيته والتقاط صور فيه؛ لأنهم لم يتخيلوا وجود هذا الجمال بمصر.

وأشار إلى أن مسجد الصحابة من أفضل المساجد بعد الحرمين، والأداء الدعوي فيه يأخذ شهادة الجودة من الدرجة الأولى، وذلك لأن المجال الدعوي قائم فيه بشكل قوي.

وشدد أن شهادتي الجودة تم منحهما من قبل وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة، على أن تتم مراجعتها كل 3 سنوات للتأكد من قيام المسجدين بنفس أدائهما الدعوي.