بدء توزيع بطاقات "كارت ميزا" لأصحاب المعاشات ببورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير أعمال تسليم بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة " كارت ميزا "، والتي بدأت منذ السادسة من صباح اليوم الأحد الموافق 23 يوليو، ومن المقرر أن تستمر توزيع البطاقات حتى السبت القادم 29 يوليو ، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساءا، ويتم توزيع البطاقات من مقر" ديوان عام محافظة بورسعيد "، من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد. رافقة خلالها الأستاذة ايمان العزوني مدير عام الشئون المالية والادارية

والتقى محافظ بورسعيد، المواطنين من أصحاب المعاشات، خلال استلامهم كارت ميزا، مطمنئا على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين و سرعة حصولهم على البطاقات

اعتبارا من اليوم بدء توزيع بطاقات "كارت ميزا" لمستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحا IMG-20230723-WA0006 IMG-20230723-WA0005 IMG-20230723-WA0007 IMG-20230723-WA0008 IMG-20230723-WA0004 IMG-20230723-WA0001 IMG-20230723-WA0003 IMG-20230723-WA0000 IMG-20230723-WA0002

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم بدء صرف بدل المنطقة الحره اعتباراً من الأول من شهر أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلي واستخدامها في شراء اي احتياجات أخرى والتعامل بواسطتها من خلال جميع مدفوعات الاجهزة الحكوميه والغير حكومية.