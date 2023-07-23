بدء توزيع بطاقات "كارت ميزا" لأصحاب المعاشات ببورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير أعمال تسليم بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة " كارت ميزا "، والتي بدأت منذ السادسة من صباح اليوم الأحد الموافق 23 يوليو، ومن المقرر أن تستمر توزيع البطاقات حتى السبت القادم 29 يوليو ، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساءا، ويتم توزيع البطاقات من مقر" ديوان عام محافظة بورسعيد "، من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد. رافقة خلالها الأستاذة ايمان العزوني مدير عام الشئون المالية والادارية
والتقى محافظ بورسعيد، المواطنين من أصحاب المعاشات، خلال استلامهم كارت ميزا، مطمنئا على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين و سرعة حصولهم على البطاقات
وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم بدء صرف بدل المنطقة الحره اعتباراً من الأول من شهر أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلي واستخدامها في شراء اي احتياجات أخرى والتعامل بواسطتها من خلال جميع مدفوعات الاجهزة الحكوميه والغير حكومية.