الغضبان: النادي المصري في بورسعيد هو منتدى الأحلام ومعشوق الجميع ونبض الحياة

قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة حسم الفائز بكأس رابطة الأندية المصرية وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كلمة إلي لاعبي وجماهير النادي المصري، جاء نصها كالتالي:

أبناء محافظة بورسعيد الباسلة.. ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأعظم لمعشوق بورسعيد " الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري" قبل لقائه فريق سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة.. أؤكد على تمنياتي وجميع أبناء بورسعيد للنادي المصري بإحراز الفوز و تحقيق آمال الملايين من شعب بورسعيد في التتويج بكأس الرابطة.

وأؤكد على ثقتي الكبيرة في لاعبي النادي المصري و جهازه الفني في تحقيق الفوز الذي يستحقه ابناء بورسعيد، كما أعتدنا أن يحقق النادي المصري المزيد من الإنجازات الرياضية على مدار الأعوام الماضية.. كما أؤكد على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أهمية مضاعفة الجهد لإدخال الفرحة الي قلوب مشجعى النادى المخلصين الذين يحلمون بالتتويج بكأس الرابطة.

وأعرب عن بالغ سعادتي بحالة الالتفاف والتوحد الجماهيرى لمحبى المصرى ومشجعيه ومجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل ابو علي التى تعددت مظاهرها بالشوارع والميادين خلال الأيام الحالية والتى تتطلب من الجميع بالمصرى خاصة اللاعبين وجهازهم الفنى اللعب بأعلى درجات الروح القتالية والتركيز فى أداء الواجبات الفنية سعيا لاقتناص الفوز الغالى الذى تستحقه جماهير المصرى ببورسعيد.

و تيسيرا على الآلاف من مواطنى بورسعيد الراغبين فى متابعة وقائع اللقاء النهائى لكاس رابطة اندية المحترفين المقرر إقامته اليوم فى الثامنة والنصف مساء.. فأنه سوف يتم فتح الابواب للمواطنين الراغبين فى متابعة اللقاء عبر الشاشات الموجودة بجميع المنشآت الرياضية والأندية الاجتماعية ، فضلا عن نشر الشاشات العملاقة بالمتنزهات والحدائق المفتوحة والميادين والساحات لاتاحة الفرصة أمام مشجعى المصرى لمتابعة اللقاء المرتقب

وأطالب أبناء الباسلة بالاستمرار في دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري.. وتكثيف الدعوات لتحقيق الآمال المرجوة من اللقاء المرتقب، وأتمنى الفوز والتتويج بكأس البطولة لإسعاد الآلاف من محبي النادى وأعضائه المخلصين.