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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نهائي كأس الرابطة.. قرار عاجل من محافظ بورسعيد بشأن مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرار عاجلا اليوم للتيسير على الالاف من مواطنى بورسعيد الراغبين فى متابعة وقائع لقاء نهائى كأس رابطة أندية المحترفين المقرر اقامتة فى الثامنة والنصف مساء غدا السبت

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مسئولى ال=ندية ومراكز الشباب بالمحافظة بفتح الأبواب للمواطنين الراغبين فى متابعة اللقاء عبر الشاشات الموجودة بجميع المنشات الرياضية والأندية الاجتماعية.

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ووجه محافظ بورسعيد قيادات الأحياء ومجلس مدينة بورفؤاد  بنشر الشاشات العملاقة بالمتنزهات والحدائق المفتوحة والميادين والساحات لاتاحة الفرصة أمام مشجعى المصرى لمتابعة اللقاء المرتقب . 


وأعرب محافظ بورسعيد عن امنياتة للمصرى بالفوز والتتويج بكأس البطولة لاسعاد الالاف من محبى النادى وأعضائه المخلصين. 

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