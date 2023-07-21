نائب رئيس المصري يشكر قيادات أمن الإسكندرية لتذليل العقبات خلال نهائي الرابطة

وجه الحسيني أبوقمر نائب رئيس النادى المصري الشكر بأسم المجلس وجماهير ومشجعي النادى إلى اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسكندرية و القيادات الأمنية بمحافظة الاسكندرية لتعاونهم فى تذليل جميع العقبات أمام جماهير النادى المصري خلال نهائي كأس الرابطة و المقرر أقامتها مساء السبت المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا على استاد برج العرب بمحافظة الاسكندرية .

وقال نائب رئيس المصري فى تصريحات خاصة خلال اتصال هاتفي أنه تم التواصل مع مساعد الوزير لأمن الاسكندرية من أجل التنسيق لمباراة نهائي كأس الرابطة والذى أكد توفير كل سبل التأمين للجماهير الزاحفة من بورسعيد لمؤازرة ناديها فى مباراته الهامة والمقامة على استاد برج العرب مساء السبت .

وأكد نائب رئيس المصري على موافقة أمن اسكندرية على فتح بوابات رقم ٦ و ٧ لدخول الجماهير القادمة من بورسعيد لمؤازرة ناديها

ولفت نائب رئيس المصري إلى أنه تم الاتفاق على فتح ٨ ممرات لعبور الجماهير وسهولة عملية التفتيش و مراجعة التذاكر و الفان id .

وشدد الحسيني ابوقمر على تأكيد قيادات أمن الاسكندرية وعلى رأسها مساعد الوزير لأمن الاسكندرية توفير الحماية الأمنية للجماهير بطول الطريق من بوابات الاسكندرية وصولا لاستاد برج العرب

وناشد نائب رئيس النادى المصري جماهير النادى الزاحفة لدعم فريقها فى مباراته الهامة و المصيرية لاستعادة أمجاد البطولات بالتحرك مبكرا من بورسعيد إلى استاد برج العرب لضمان سهولة الدخول من البوابات فى سهولة ويسر حرصا على سلامة الآلاف من الجماهير.

وشدد نائب رئيس النادى المصري أن مجلس إدارة النادى فى حالة متابعة مستمرة للجماهير منذ تحركهم من بورسعيد إلى برج العرب و العودة إلى بورسعيد سالمين منصورين بأذن الله .

وراهن نائب رئيس النادى المصري على وعي الجماهير العاشقة لناديها والتى تتكبد مشقة الترحال لألاف الكيلو مترات من أجل دعم كيان النسور الخضر للنادى المصري رمز الوطنية عشق أهالي المدينة الباسلة بلد الصمود و الاستبيال.

واختتم الحسيني أبوقمر نائب رئيس النادى المصري تصريحاته متمنيا تحقيق الفوز و البطولة التى غابت عن بورسعيد لأكثر من ٢٥ عام منذ اقتناص النادى المصري كأس مصر بفريق الأحلام الذي كونه رئيس النادى الحالى كامل ابوعلى وقتها ليتولى الراحل العظيم عبد الوهاب قوطة رئاسة المجلس ويحصد الكأس .