المصري يؤكد موافقة الجهات المعنية على زيادة عدد جماهيره بنهائي الرابطة لـ5000

استجابة للجهود الكبيرة التي قام بها مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي مدعوما من محافظ بورسعيد وجهاز الأمن الوطنى قررت الجهات المعنية الموافقة على زيادة عدد التذاكر المخصصة لجماهير المصري بمباراة الدور النهائي لبطولة كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا إلى خمسة آلاف تذكرة .

وأكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس المصري قيام شركة تذكرتي بطرح 2500 تذكرة لجماهير المصري عبر موقعها الإلكتروني خلال الساعات القليلة المقبلة.



هذا وقد توجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي بخالص شكره وتقديره لقطاع الأمن الوطني ببورسعيد و اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على موقفهم الداعم للقلعة الخضراء وهو ما أدى في النهاية إلى الموافقة على زيادة عدد التذاكر تلبية لرغبات مشجعي المصري وللطلبات التي تقدمت بها إدارة النادي المصري في هذا الشأن.