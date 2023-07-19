تعليم بورسعيد يشارك بـ 8 طلاب في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن تعليم بورسعيد يشارك بعدد 8 طلاب في مسابقة المشروع الوطني للقراءة "الطالب المثقف" للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023.

وأضافت وكيل تعليم بورسعيد أن طلاب المرحلة الثانوية المشاركين يمثلون طلاب المدارس الحكومية بعدد 6 طلاب من 6 مدارس مختلفة والتربية الخاصة بعدد 2 طالب يمثلون مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ومدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر.

تعليم بورسعيد يشارك بعدد 8 طلاب في مسابقة المشروع الوطني للقراءة IMG-20230719-WA0056 IMG-20230719-WA0054 IMG-20230719-WA0053 IMG-20230719-WA0055 IMG-20230719-WA0052

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن المشروع الوطني للقراءة يهدف إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة لتحقيق المشهد الثقافي المنشود وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية والإنسانية.

يجدر بالذكر أن المناقشات تجرى تحت إشراف الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية بهدف التصعيد على مستوى الجمهورية بمعاونة الأستاذ أحمد صلاح شطا موجه عام المكتبات والأستاذة عفاف محمد جابر موجه عام اللغة العربية.