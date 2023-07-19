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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تعليم بورسعيد يشارك بـ 8 طلاب في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

تعليم بورسعيد يشارك
تعليم بورسعيد يشارك بعدد 8 طلاب في مسابقة المشروع الوطني للق

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن تعليم بورسعيد يشارك بعدد 8 طلاب في مسابقة المشروع الوطني للقراءة "الطالب المثقف" للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023.

وأضافت وكيل تعليم بورسعيد أن طلاب المرحلة الثانوية المشاركين يمثلون طلاب المدارس الحكومية بعدد 6 طلاب من 6 مدارس مختلفة والتربية الخاصة بعدد 2 طالب يمثلون مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ومدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر.

تعليم بورسعيد يشارك بعدد 8 طلاب في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

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وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن المشروع الوطني للقراءة يهدف إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة لتحقيق المشهد الثقافي المنشود وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية والإنسانية.

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يجدر بالذكر أن المناقشات تجرى تحت إشراف الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية بهدف التصعيد على مستوى الجمهورية بمعاونة الأستاذ أحمد صلاح شطا موجه عام المكتبات والأستاذة عفاف محمد جابر موجه عام اللغة العربية.

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