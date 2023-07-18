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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق اختبارات القدرات بتربية بورسعيد الرياضية | شاهد

انطلاق اختبارات القدرات
انطلاق اختبارات القدرات بتربية بورسعيد الرياضية | شاهد

انطلقت اليوم بجامعة بورسعيد اختبارات القدرات للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية والتي تجرى فعالياتها بالكلية حيث تبدأ بالكشف الطبي المبدئي قياس الطول والوزن اختبارات القدرات البدنية اختبار ١٠٠ متر للبنين و ٥٠ متر للبنات اختبار المهارة الرياضية.

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وقد استقبلت اليوم الثلاثاء لجان الاختبار بكلية تربية رياضية جامعة بورسعيد ١٦٠ طالب وطالبة وقامت ادارة الكلية بمبادرة لتخفيف حرارة الجو بتوزيع زجاجات الماء المثلج على جميع الطلاب المتقدمين للاختبارات. 

انطلاق اختبارات القدرات بتربية بورسعيد الرياضية | شاهد١

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اعرب  الاستاذ الدكتور احمد عبد القادر عميد كلية تربية رياضية بورسعيد عن سعادته بدعم ادارة الجامعة بتوفير كل السبل لراحة الطلاب المتقدمين كذلك الحرص على البيئة الجامعية لجميع المتقدمين حتى يشعروا بالطمأنينة والدقة من جميع العاملين بالكلية مؤكدا استعداد الكلية الدائم لاستقبال الطلاب على مدار ايام الاختبارات. 

انطلاق اختبارات القدرات بتربية بورسعيد الرياضية | شاهد

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من جانبه قدم  الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بوريعيد التحية لجميع الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بجامعة بورسعيد بشكل عام وبكلية التربية الرياضية بشكل خاص معربا عن سعادته بثقة الطلاب في السعي على الالتحاق باحد اهم واقدم كليات التربية الرياضية والتي تسعى ادارة الجامعة على توفير كل سبل الدعم حتى تستمر الكلية في تقديم مستوى تعليمي يليق برؤية الدولة المصرية في بناء الانسان والتي تعتمد على الصحة والتعليم كاهم اولويات الدولة لاخراج اجيال تفيد الوطن من خلال الاندماج السريع بعد التأهيل العلمي بسوق العمل.

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