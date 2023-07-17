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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات تنمية حقل ظهر

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لمناقشة

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لمناقشة دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات تنمية حقل ظهر. 

وكان ذلك بقاعة مسرح حقل ظهر، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أشرف رمضان مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لحماية البيئة،  والكيميائي محمد عفيفي مدير عام السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ببتروبل و  المهندس علاء نوح مدير عام حقل ظهر.

وناقش “الغضبان”، عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تنمية حقل ظهر، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشروع حقل ظهر. 

وخلال اللقاء، تم استعراض مشروع توسعات محطة المعالجة البرية بحقل ظهر  ،  وإمكانية إنشاء خطي أنابيب برية بطول ٨ كم وقطر ٦ بوصة لنقل مياه الصرف الصناعي لحقل ظهر،  والتي ستساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.

وتطرق المحافظ عن الحديث حول التنمية التي شهدتها منطقة غرب بورسعيد،  وعلى رأسها إقامة حقل ظهر،  و الذي أنشئ في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٦، خلال ٢٢ شهرا والذي يعد إنجازا و تطورا حقيقيا لما شهدته الدولة المصرية من تنمية خلال هذه الفترة،  نتيجة الاستقرار وتوفير الأمن والأمان،  والتي تعد الركائز الأساسية لتنمية المجتمعات وتطورها.

وأوضح محافظ بورسعيد الأثر المجتمعي الذي انعكس على محافظة بورسعيد وأبنائها نتيجة انشاء حقل ظهر،  والذي تمثل في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتدريبهم وتأهليهم للعمل داخل حقل ظهر،  قائلا أن " حقل ظهر يعد مشروع عالمي وفخر لأبناء بورسعيد ومصر بأكلمها "،  مشيرا إلى التوسعات التي شهدها  المشروع، وإقامته على درجة عالية من التكنولوجيا، ودوره في ضخ مليارات الجنيهات للدولة المصرية .

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كما استعرض محافظ بورسعيد المشروعات التي أقيمت من خلال دعم حقل ظهر،  و اهمها إقامة مدرسة ظهر للتعليم الفني والتي ساهمت في تأهيل الشباب وأبناء المحافظة على أعلى مستوى لينضموا لهذا الصرح العملاق، فضلا عن  إقامة مركز شباب الحي الاماراتي ووحدة طب أسرة الحي الإماراتي و الوحدة الصحية بالجرابعة والمناصرة، بالإضافة للعديد من المشروعات المستقبلية.

محافظ بورسعيد يشهد الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لمناقشة دراسات تقييم الأثر

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ووجه محافظ بورسعيد رسالة للشباب بالسعي واكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم لإيجاد فرص عمل في حقل ظهر،  مشيرا أن المحافظة تقدم كافة الدعم للشباب من حيث التدريب والتأهيل و توفير مزيد من الوظائف ،  قائلا ان بناء الأوطان يأتي بالجهد و العمل والإخلاص والأمانة،  والتحول الذي شهدته منطقة غرب بورسعيد منذ عام ٢٠١٦  نتيجة الاستقرار والعمل والبناء وأن القيادة السياسية حريصة على توفير الاستقرار وإيجاد مزيد من الفرص لأبنائنا، الذين بدروهم يجب أن يسعوا و يكونوا مأهلين ومدربين ليحصلوا على أفصل الفرص في مجال العمل.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد ، لافتا أن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته الدولة المصرية في كافة المجالات.

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