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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نجاح خدمة تموين سفينة حاويات خلال عمليات التداول بميناء غرب بورسعيد

صدى البلد

نجحت تنفيذ عملية خدمة تموين سفينة الحاويات CMA CGM MUMBAI ، بميناء غرب بورسعيد، تزامناً مع عمليات التداول  للسفينة بمحطة بورسعيد لتداول الحاويات، لتعد هذه العملية الأولى من نوعها في تموين السفينة بالتوازي مع حركة الأوناش وعمليات التفريغ أثناء الرسو على الرصيف، مما يعكس الجهود المبذولة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممثلة في إدارة ميناء غرب بورسعيد والتنسيق مع هيئة قناة السويس وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، لتنفيذ هذه العملية بنجاح.

 

وتم تزويد سفينة الحاويات العملاقة  CMA CGM MUMBAI بنحو 1750 طن من الوقود بواسطة عائمة التموين KYTHIRA التابعة لشركة MINERVA  بميناء غرب بورسعيد 

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واستغرقت خدمة تموين السفينة مايقرب من  8 ساعات بميناء غرب بورسعيد ، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة البيئية والأمان وتطبيق المعايير الفنية المتبعة وفق الأكواد المصرية والعالمية أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن تنسيق إدارة الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

 

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة تموين السفن أحد الخدمات البحرية المستهدف توطينها في خطة المنطقة الاقتصادية 2020/2025، والتي عملت المنطقة على استعادتها بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والوزارات المعنية وتقديمها في موانئ المنطقة، والعمل ضمن استراتيجية الدولة المصرية في تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة واستعادة دورها في تقديم الخدمات البحرية وتعظيم الاستفادة من السفن العابرة بقناة السويس مروراً بالموانئ المصرية.

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