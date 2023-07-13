لأول مرة منذ سنوات.. تغيرات واسعة في تعليم بورسعيد بين مديري الإدارات التعليمية

اعتمد محافظ بورسعيد السيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان حركة تغيرات قيادات تعليم بورسعيد لاول مرة منذ عدة سنوات.

وأكدت د. هالة عبدالسلام خفاجي، وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن هذه التغيرات تأتي للصالح العام واستقرار العملية التعليمية.

وتضمنت تغيرات قيادات تعليم بورسعيد عادل يوسف يوسف صبيحي وكيل لإدارة جنوب التعليمية ونيفين الحسيني عبدالرازق وكيل إدارة بورفؤاد التعليمية اما خالد محمود حسين الحبشي فتولى وكيل إدارة بحر البقر التعليمية



وشملت تغيرات قيادات تعليم بورسعيد الحسيني إبراهيم أبو الاسعاد مدير لإدارة بورفؤاد التعليمية وأميرة محمود عبداللطيف مدير إدارة الزهور التعليمية اما هشام محمد كمال الجعبري مدير إدارة شرق التعليمية وعزيزة محمد رفعت مدير إدارة شمال التعليمية