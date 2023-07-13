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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على رئيس حي الضواحي بسرعة إزالة إشغالات فاطمة الزهراء|تفاصيل

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على رئيس حى الضواحى بسرعة ازالة إشغالات و

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على رئيس حي الضواحي بسرعة إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة في الشوارع الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء، ورفع كفاءة مستوى النظافة بالمنطقة  . 

وأكد محافظ بورسعيد أن المرحلة الثانية من المنطقة ستشهد أعمال أسفلت للطرق، ووضع الأنترلوك، وتطوير مداخل العمارات، فضلا عن رفع كفاءة الوحدات السكنية من الداخل، ودهان واجهات العمارات السكنية لتحقيق المظهر الحضاري بالمنطقة.

يأتي ذلك ضمن الخطة الشاملة للتطوير والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن بمنطقة فاطمة الزهراء، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه من تطوير.

 

كان اللواء عادل الغضبان،  محافظ بورسعيد، تفقد سير العمل في تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي،  والتي يجري تطويرها بالكامل بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الخيرية والثقافية،  وذلك في إطار جولاته الأسبوعية الميدانية لمتابعة التطوير بالمشروعات السكنية ببورسعيد.

رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ،  والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية،  والاستاذة هالة أبو العز رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية و المقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

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واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من الدكتورة نور الهدى الجمال حول معدلات ونسب التنفيذ الحالية الخاصة بأعمال تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي ،  والتي تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة منذ إنشائها.

محافظ بورسعيد يشدد على رئيس حى الضواحى بسرعة ازالة إشغالات وتحديات فاطمة الزهراء

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وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه،  وتركيب شبكة صرف صحى جديدة ، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

وأكد محافظ بورسعيد على مواصلة الجولات الأسبوعية لمتابعة سير العمل أولا بأول،  مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر ونصف، ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق الكامل بين مؤسسة مشكاة نور و الجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد ممثلة في مديرية الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمقاولون المسؤولون عن المشروع،  لسرعة تنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل.

 واستمع المحافظ لآراء المواطنين حول التطوير الجاري بالمحافظة، حيث وجه المواطنون الشكر للمحافظ على جهود التطوير في فاطمة الزهراء وجولاته المكوكية المتابعة أولا بأول.

 .

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