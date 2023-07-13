للمرة الأولى منذ إنشائها..بدء خطة تطوير شاملة بمنطقة مساكن الكويت فى بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء خطة تطوير شاملة لمنطقة الكويت بحي العرب تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المناطق السكنية بمختلف أحياء بورسعيد، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن التطوير بحي الكويت سيكون شامل للمرة الأولى من نوعها ، منذ انشائها عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات عام ١٩٧٩ .

للمرة الأولى منذ انشائها بدء خطة تطوير شاملة بمنطقة مساكن الكويت فى بورسعيد FB_IMG_1689202023218 FB_IMG_1689202018653 FB_IMG_1689202016334 FB_IMG_1689202013851 FB_IMG_1689202011742 FB_IMG_1689202009617 FB_IMG_1689202007115 FB_IMG_1689202001433 FB_IMG_1689201998858 FB_IMG_1689202021004

واكد محافظ بورسعيد علي بدء تنفيذ خطة التطوير الشامل للمنطقة لتشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية ، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية، وشدد المحافظ على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات ، والعمل علي إزالة جميع الاشغالات بالطريق والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، وذلك بالتنسيق مع مديرية النقل والطرق بالمحافظة برئاسة المهندسة إحسان بورمه مدير عام المديرية .

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال التطوير في اقرب وقت ،ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول من خلال المتابعة الميدانية وإعداد تقرير اسبوعي ، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، للانتهاء من إعمال التطوير وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية المحددة. وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .