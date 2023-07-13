وكيل تعليم بورسعيد: تابعنا انتظام سير امتحانات الثانوية العامة عن كثب

أسدل اليوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 بمحافظة بورسعيد الستار على ماراثون امتحانات الدور الأول لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023 للشعب الثلاثة الأدبي والعلمي رياضيات والعلمي علوم.

ووجهت وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على متابعته اليومية للعملية الامتحانية وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لعقدها وللأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية على الجهود المبذولة لتأمين الطلاب ومقرات اللجان الامتحانية منذ انطلاق الامتحانات حتى اليوم الأخير.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة انتهت اليوم بعقد امتحانات الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

إسدال الستار على ماراثون امتحانات الثانوية العامة فى بورسعيد received_218234797388121 received_291256213390961 received_103705249463620 received_996473245112407 received_153739701060497 received_503494765295322 received_1203745284358186 received_839128997773625 received_816667363083913 received_141935248922482 received_661017225566717 received_663350329154344 received_574866811514396 received_1318357155427345

وأضافت وكيل أول الوزارة أن 5726 طالبا هو إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد هذا العام وقد أدوا الامتحانات من خلال 16 لجنة أساسية مؤكدة أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بمقر المديرية واللجنة الثلاثية تابعت انتظام سير العملية الامتحانية عن كثب وعلى مدار الساعة طيلة فترة الامتحانات متمنية النجاح التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.