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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد: تابعنا انتظام سير امتحانات الثانوية العامة عن كثب

إسدال الستار على
إسدال الستار على ماراثون امتحانات الثانوية العامة فى بورسعيد

أسدل اليوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 بمحافظة بورسعيد الستار على ماراثون امتحانات الدور الأول لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023  للشعب الثلاثة الأدبي والعلمي رياضيات والعلمي علوم.

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ووجهت وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على متابعته اليومية للعملية الامتحانية وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لعقدها وللأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية على الجهود المبذولة لتأمين الطلاب ومقرات اللجان الامتحانية منذ انطلاق الامتحانات حتى اليوم الأخير.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة انتهت اليوم بعقد امتحانات الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

إسدال الستار على ماراثون امتحانات الثانوية العامة فى بورسعيد

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وأضافت وكيل أول الوزارة أن 5726 طالبا هو إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد هذا العام وقد أدوا الامتحانات من خلال 16 لجنة أساسية مؤكدة أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بمقر المديرية واللجنة الثلاثية تابعت انتظام سير العملية الامتحانية عن كثب وعلى مدار الساعة طيلة فترة الامتحانات متمنية النجاح التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

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