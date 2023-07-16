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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بورسعيد يشهد تصفيات مبادرة شباب من أجل التنمية

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد يشهد التصفيات ما قبل النهائية لمبادرة شبا

شهد الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد التصفيات ما قبل النهائية لمبادرة شباب من أجل التنمية وذلك بحضور الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى الجرف مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة منى هجرس الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للجامعات، والدكتور محمد علاء المشرف العام على المبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واعربت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد عن سعادتها بالمشاركة للعام التاني على  التوالي في المبادرة، مؤكدة ان قطاع الدراسات العليا والبحوث يشهد طفرة حقيقية داخل الجامعة محققا كل اهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية.

وأكد الدكتور محمد علاء ان المبادرة تتكون من محورين رئيسيين المحور الأول يهدف إلى تعريف شباب الجامعات بالتنمية البشرية وربطها بالخطة الاستراتيجية للدولة ،وذلك من خلال عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل حول الموضوعات التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، والمحور الثاني منافسات طلابية تهدف إلى إعداد جيل من الخبراء والممارسين والمدربين على وعي بقضايا وأهداف التنمية البشرية.

من جانبها أكدت الدكتورة منى هجرس اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتلك المبادرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية اطلاع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مكونات التقرير الانمائي وأهميته.

وأكدت الدكتورة منى الجرف أن المبادرة شبابية تهدف إلى توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية، وذلك في إطار المحاور التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021.

رئيس جامعة بورسعيد يشهد التصفيات ما قبل النهائية لمبادرة شباب من اجل التنمية

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وأشاد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد بدور مبادرة شباب من أجل التنمية حيث تعد المبادرة ترجمة للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية للاستماع إلى آراء وأفكار الشباب والعمل على الاستفادة منها، وتقديم أوراق سياسات ومشروعات تنموية متطورة تساهم في دعم السياسات العامة للدولة، وتنعكس بشكل إيجابي على عملية.

وقام رئيس جامعة بورسعيد بتسليم الفرق الفائزة شهادات التكريم في مسابقتي أفضل مشروع تنموي وأفضل ورقة سياسات.

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