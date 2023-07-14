تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ، ساحة الشهداء "ميدان المسلة" بحي الشرق، وحرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من المواطنين والزائرين المتواجدين بميدان الشهداء.

وتمنى محافظ بورسعيد للزائرين قضاء عطلة أسبوعية سعيدة والاستمتاع بمعالم المحافظة، وأعرب المواطنون المتواجدون بساحة الشهداء عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ بورسعيد على الطفرة التنموية على أرض الباسلة ، مشيدين بالواجهة الجمالية والحضارية لبورسعيد على كافة الأصعدة.

محافظ بورسعيد يلتقي رواد حديقة "المسلة " ويستمع لٱراء الزائرين IMG-20230714-WA0020 IMG-20230714-WA0018 IMG-20230714-WA0017 IMG-20230714-WA0019 IMG-20230714-WA0015 IMG-20230714-WA0014 IMG-20230714-WA0016 IMG-20230714-WA0012 IMG-20230714-WA0013

كما استمع محافظ بورسعيد لٱراء زوار بورسعيد من المحافظات الأخرى، والذين اعربو عن سعادتهم بالمستوى الحضاري والجمالي لمحافظة بورسعيد.