محافظ بورسعيد يلتقي رواد حديقة "المسلة " ويستمع لٱراء الزائرين

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ، ساحة الشهداء "ميدان المسلة" بحي الشرق، وحرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من المواطنين والزائرين المتواجدين بميدان الشهداء.
وتمنى محافظ بورسعيد للزائرين قضاء عطلة أسبوعية سعيدة والاستمتاع بمعالم المحافظة، وأعرب المواطنون المتواجدون بساحة الشهداء عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ بورسعيد على الطفرة التنموية على أرض الباسلة ، مشيدين بالواجهة الجمالية والحضارية لبورسعيد على كافة الأصعدة.
كما استمع محافظ بورسعيد لٱراء زوار بورسعيد من المحافظات الأخرى، والذين اعربو عن سعادتهم بالمستوى الحضاري والجمالي لمحافظة بورسعيد.