التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، العاملين بالإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ " ، والعاملين بالجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد وذلك لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء ، وجه محافظ بورسعيد كافة الشكر والتقدير ، للعاملين بالإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ ،بقيادة اللواء ايمن جمال الدين مدير المكتب على الأداء المتميز والإخلاص في العمل، مشيدا بجهودهم المضنية في إنجاز الأعمال الموكلة لهم على أعلى درجة من الدقة والكفاءة، فضلا عن دورهم الكبير في التميز الذي حققته محافظة بورسعيد خلال الفترة الماضية، في ظل ما تشهده من تطور غير مسبوق على كافة الأصعدة، مثنيا على روح المحبة والتعاون و الاجتهاد و الصفات الحميدة التي يتمتعون بها جميع العاملين بالإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، وحرصهم على دفع عجلة العمل وتطويره باستمرار.

الغضبان .. الجهاز التنفيذي يعد العصب الخاص بمحافظة بورسعيد IMG-20230718-WA0051 IMG-20230718-WA0045 IMG-20230718-WA0049 IMG-20230718-WA0046 IMG-20230718-WA0050 IMG-20230718-WA0044 IMG-20230718-WA0048 IMG-20230718-WA0047

كما اكد المحافظ علي الدور الكبير الذي يلعبة الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، قائلا أن" الجهاز التنفيذي يعد العصب الخاص بمحافظة بورسعيد "، مؤكدا على أهمية اتباع أفضل نظام من الادارة و توفير بيئة العمل على درجة عالية من الكفاءة في الجهاز التنفيذي، لدوره في الإشراف على العديد من الملفات الهامة في محافظة بورسعيد، موجها باستمرار تطوير مستوى الأداء و سرعة إنجاز العمل، بما يتماشى مع التنمية الجارية على أرض بورسعيد .