عقوبات رادعة حال إجبار أولياء الأمور على شراء ملفات من مدارس بورسعيد

شددت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى محافظة بورسعيد على إصدارها تعليمات بأحالة أى مدير مدرسة يثبت اجباره أولياء الأمور على شراء ملفات تقديم لابنائهم من داخل المدارس أو خارجها .

وأوضحت وكيل تعليم بورسعيد عن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بجروبات بورسعيد بشأن اجبار أولياء الأمور على شراء ملفات التقديم للطلاب المستجدين بمدرسة البطل محمد عبد الرحمن الاعدادية للبنات من جهة معينة اتخاذها اجراءات عاجلة للتحقق من الأمر

وكشفت وكيل تعليم بورسعيد عن تشكيل لجنة من إدارة المتابعة وتقويم الأداء لفحص هذه الشكوى المقدمة من أحد أولياء الأمور، وبعد زيارة المدرسة تبين بالأدلة القاطعة أنه لايتم إجبار أولياء الأمور على شراء ملفات التقديم من جهة معينة سواء من داخل المدرسة أو خارجها.

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن مكتبها مفتوح للجميع مطالبة أولياء الأمور باتباع الطرق القانونية و الرسمية للشكوى من تعرض أبنائهم أو تعرضهم لأى مخالفة بدل من استخدام صفحات التواصل الاجتماعى لنشر شكاوى قد يستغلها البعض بشكل سيئ محدث بلبلة لتحقيق أغراض شخصية مطالبة مرتادي صفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله.